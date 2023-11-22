Эквайринг в Точка банке: выбор для предпринимателей

Эквайринг банк Точка – в данном случае речь пойдет об услуге, предоставляемой банком. По существу это опция для бизнеса, которая дает возможность любому предпринимателю принимать платежи за свои товары или услуги с помощью пластиковых карт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии