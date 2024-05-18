«Сбер» в текущем году намерен запустить исламский депозит для физлиц

«Сбер» намерен до конца 2024 года запустить исламский депозит для физлиц. Об этом сообщил вице-президент банка Олег Ганеев в интервью «РИА Новости» в кулуарах форума России и стран Организации исламского сотрудничества «Россия – Исламский мир: KazanForum».