«Сбер» в текущем году намерен запустить исламский депозит для физлиц

«Сбер» намерен до конца 2024 года запустить исламский депозит для физлиц. Об этом сообщил вице-президент банка Олег Ганеев в интервью «РИА Новости» в кулуарах форума России и стран Организации исламского сотрудничества «Россия – Исламский мир: KazanForum».
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