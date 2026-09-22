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Прямые авиарейсы из Ижевска в Сочи прекратятся с 25 октября

Прямые авиарейсы из Ижевска в Сочи прекратятся с 25 октября

Ижевск. Удмуртия. С 25 октября 2026 года прекращаются прямые авиарейсы по маршруту «Ижевск — Сочи». Об этом сообщает пресс-служба АО «Ижавиа».

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