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Аргументы и Факты

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В ЕС договорились ускорить работу по повышению обороноспособности

В ЕС договорились ускорить работу по повышению обороноспособности

По итогам саммита в Брюсселе главы государств и правительств Европейского Союза договорились о необходимости ускорения работы по повышению обороноспособности в течение ближайших пяти лет, как указано в итоговом документе встречи.

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