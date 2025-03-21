В ЕС договорились ускорить работу по повышению обороноспособности

По итогам саммита в Брюсселе главы государств и правительств Европейского Союза договорились о необходимости ускорения работы по повышению обороноспособности в течение ближайших пяти лет, как указано в итоговом документе встречи.
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