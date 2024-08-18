Арестованный экс-замглавы МО Тимур Иванов сдал загранпаспорт в отдел кадров

Теперь бывший высокопоставленный деятель главного военного ведомства не сможет скрыться за рубежом.Адвокаты бывшего первого заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, рассказали, что их подопечный сдал свои заграничные паспорта в отдел кадров.