Арестованный экс-замглавы МО Тимур Иванов сдал загранпаспорт в отдел кадров

Теперь бывший высокопоставленный деятель главного военного ведомства не сможет скрыться за рубежом.Адвокаты бывшего первого заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, рассказали, что их подопечный сдал свои заграничные паспорта в отдел кадров.
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