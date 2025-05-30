Bloomberg сообщило о приближении акций Microsoft к историческому максимуму

Крупнейшая американская корпорация разработчиков программного обеспечения для вычислительной техники Microsoft приблизились к историческому максимуму, преодолев период спада, благодаря восстановлению работы облачной платформы Azure.
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