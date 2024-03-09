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Регион 29

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Архангельские культурные центры представили программу на выходные

Мероприятия пройдут в АГКЦ, «Северном», «Луче», Ломоносовском ДК, «Соломбале-Арт» и другихМероприятия пройдут в АГКЦ, «Северном», «Луче», Ломоносовском ДК, «Соломбале-Арт» и другихАрхангельский городской культурный центр (проезд Приорова, 2; тел.

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