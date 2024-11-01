РБК: компании могут выплатить премии в декабре, чтобы избежать уплаты НДФЛ по новому закону

Перенос премии будет актуален для сотрудников, чей годовой доход превышает 2,4 млн рублей. Но подобное действие может создать для компаний проблемы с квартальными отчетностями и увеличить налоговую базу Около 30% российских компаний могут выплатить годовые премии и бонусы в декабре, чтобы избежать повышенного НДФЛ, пишет РБК.
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