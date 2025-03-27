Расчет ТОС "Солнцепек" сжег опорник боевиков ВСУ на красноармейском направлении

РИА Новости/Александр Мельников Военные расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" уничтожили реактивными термобарическими боеприпасами опорный пункт боевиков ВСУ на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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