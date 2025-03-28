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Несекретные материалы

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Образовался переизбыток: Индия не принимает российский танкер, ссылаясь на санкции

Образовался переизбыток: Индия не принимает российский танкер, ссылаясь на санкции

Индия стала крупнейшим импортером российской сырой нефти, при этом отечественное сырье достигло показателя примерно в 45% от общего объема импорта в прошлом году.

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