📹⚡️Свежие кадры объективного контроля боевого применения российских разведввательно-ударных БПЛА "Иноходец-РУ" (Фото-1) и "Форпост-РУ" (Фото-2) опубликованные во второй половине мая.
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📹⚡️Свежие кадры объективного контроля боевого применения российских разведввательно-ударных БПЛА "Иноходец-РУ" (Фото-1) и "Форпост-РУ" (Фото-2) опубликованные во второй половине мая.