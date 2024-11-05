В Северной Осетии сотрудники полиции торжественно вручили первые паспорта юным жителям района

В преддверии Дня народного единства в отделе полиции Правобережного района молодым ребятам вручили первые паспорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина поздравил экипажи кораблей с Днём моряка-надводника
- Подразделения Западной группировки войск уничтожили несколько блиндажей ВСУ с личным составом с помощью беспилотников
- На кораблях Тихоокеанского флота подняли флаги расцвечивания в честь Дня народного единства
Свежие комментарии