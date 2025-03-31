В Башкирии открыли новое нефтяное месторождение Совсем недавно было официально заявлено об открытии Губеевского нефтяного месторождения, расположенного всего в 19 километрах от города Белебея.
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В Башкирии открыли новое нефтяное месторождение Совсем недавно было официально заявлено об открытии Губеевского нефтяного месторождения, расположенного всего в 19 километрах от города Белебея.
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