С Россией еще не война, но уже не мир – немецкий генерал

В скором будущем войска России могут выйти на границы Североатлантического альянса. Об этом в эфире телеканала BR24 заявил замкомандующего оперативным командованием Бундесвера генерал-лейтенант Андре Бодеманн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».