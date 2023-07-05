Курс доллара и состояние российской экономики

Людмила Лиханова

У меня есть друзья в разных странах в т.ч. хейропе. В Германии все в шоке, там цены так подскочили, что зарплаты, очень даже неплохой по нашим меркам, уже не хватает. Те, кто арендовал 2-х комнатную квартиру теперь или меняют на меньшую или берут компаньонов. И так не только с жильем. А теперь успокойтесь те, кому вдруг так стало тяжко: машина есть? Где-то бензин вырос аж...на СИКОКА прОцентов? Вы явно сидите в нете голые, босые, ваши дети роются в помойке в поисках еды? Тогда поднимите опу и идите ищите дополнительный доход. А вот в хейропе действительно стало хуже. А сравнивать надо не по зарплате а по тому ЧТО можно купить на нее и сколько. Я бывала там и тогда была экономия но для того чтобы куда то поехать развлечься на курорты. Сейчас экономия чтобы хватило на оплату аренды с комм. услугами, на тот же бензин и, конечно, на продукты. И уже далеко не все думают о курортах.