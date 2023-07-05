Несколько дней под любыми темами обязательно находится кто-то, кто пишет «Напишите про курс доллара. Мы все умрём?».
Курс доллара и состояние российской экономики
Комментарии
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ЕС
Елена Созина
Александр, у Вас что-то со зрением.
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13 час.
Александр
Нет.Со зрением всё не плохо.Обхожусь без очков.
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12 час.
Людмила Лиханова
У меня есть друзья в разных странах в т.ч. хейропе. В Германии все в шоке, там цены так подскочили, что зарплаты, очень даже неплохой по нашим меркам, уже не хватает. Те, кто арендовал 2-х комнатную квартиру теперь или меняют на меньшую или берут компаньонов. И так не только с жильем. А теперь успокойтесь те, кому вдруг так стало тяжко: машина есть? Где-то бензин вырос аж...на СИКОКА прОцентов? Вы явно сидите в нете голые, босые, ваши дети роются в помойке в поисках еды? Тогда поднимите опу и идите ищите дополнительный доход. А вот в хейропе действительно стало хуже. А сравнивать надо не по зарплате а по тому ЧТО можно купить на нее и сколько. Я бывала там и тогда была экономия но для того чтобы куда то поехать развлечься на курорты. Сейчас экономия чтобы хватило на оплату аренды с комм. услугами, на тот же бензин и, конечно, на продукты. И уже далеко не все думают о курортах.
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3 час.
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