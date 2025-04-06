EMBO: сахарин нарушает репликацию ДНК патогенных микробов

Британские ученые из Лондонского университета Брунеля сделали неожиданное открытие: популярный заменитель сахара сахарин, используемый в диетических продуктах более века, способен уничтожать даже самые опасные устойчивые к лекарствам бактерии.
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