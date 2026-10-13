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Украшение из 1990-х возвращается: кожаный шнурок стал главным аксессуаром осени 2026

Украшение из 1990-х возвращается: кожаный шнурок стал главным аксессуаром осени 2026

Кожаный шнурок с подвеской — украшение, знакомое по снимкам Кейт Мосс и Дрю Бэрримор в 1990-х, — снова появляется в модной повестке.

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