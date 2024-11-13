Политика как он...
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Захарова оценила слова Борреля о превращении Евросоюза в военный блок

Захарова оценила слова Борреля о превращении Евросоюза в военный блок

Прогнозы Москвы относительно будущего Европейского союза сбылись. Так официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатической службы Евросоюза Жозепа Борреля о необходимости срочного превращения ЕС в дополняющий НАТО военный блок.

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