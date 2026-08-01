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Рязанские новости

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ФСБ задержала подозреваемых в госизмене в Рязанской и Вологодской областях

ФСБ задержала подозреваемых в госизмене в Рязанской и Вологодской областях

Один планировал перейти на сторону ВСУ, другой помогал в вербовке для диверсий и терактов.Федеральная служба безопасности пресекла противоправную деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене в интересах украинских спецслужб.

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