ФСБ задержала подозреваемых в госизмене в Рязанской и Вологодской областях

Один планировал перейти на сторону ВСУ, другой помогал в вербовке для диверсий и терактов.Федеральная служба безопасности пресекла противоправную деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене в интересах украинских спецслужб.
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