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Минобороны Польши остановило в стране все учения после гибели пятого военного

Минобороны Польши остановило в стране все учения после гибели пятого военного

Решением министра обороны Польши все военные учения с использованием взрывчатых веществ и боевой техники на территории страны будут остановлены после гибели военнослужащего войск спецназначения в ходе занятий по горной подготовке в Татрах 26 марта, пишет ТАСС со ссылкой на коммюнике Минобороны Польши.

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