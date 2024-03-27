Минобороны Польши остановило в стране все учения после гибели пятого военного

Решением министра обороны Польши все военные учения с использованием взрывчатых веществ и боевой техники на территории страны будут остановлены после гибели военнослужащего войск спецназначения в ходе занятий по горной подготовке в Татрах 26 марта, пишет ТАСС со ссылкой на коммюнике Минобороны Польши.