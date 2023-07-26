«Путешествие кругом света»: 5 фактов о трехлетней экспедиции Крузенштерна и Лисянского 220 лет назад завершилось первое кругосветное плавание российских моряков на кораблях «Нева» и «Надежда» 1.
220 лет кругосветному путешествию на "Надежде" и "Неве"
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Это был подвиг, не то, что нынешние странствия Конюхова, к которому в любой момент могла придти помощь, в отличии от экспедиции Крузенштерна и Лисянского. А Резанов не так благостно и красиво выглядит, как в " Юноне и Авось". Человеком он был подленьким, читал я о нём.
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