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220 лет кругосветному путешествию на "Надежде" и "Неве"

220 лет кругосветному путешествию на "Надежде" и "Неве"

«Путешествие кругом света»: 5 фактов о трехлетней экспедиции Крузенштерна и Лисянского 220 лет назад завершилось первое кругосветное плавание российских моряков на кораблях «Нева» и «Надежда» 1.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Это был подвиг, не то, что нынешние  странствия  Конюхова, к которому в любой момент могла  придти помощь, в отличии от экспедиции Крузенштерна  и Лисянского. А  Резанов  не так благостно и красиво выглядит, как в &quot; Юноне и Авось&quot;. Человеком он был подленьким, читал я  о нём.
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