220 лет кругосветному путешествию на "Надежде" и "Неве"

Владимир Алтайцев

Это был подвиг, не то, что нынешние странствия Конюхова, к которому в любой момент могла придти помощь, в отличии от экспедиции Крузенштерна и Лисянского. А Резанов не так благостно и красиво выглядит, как в " Юноне и Авось". Человеком он был подленьким, читал я о нём.