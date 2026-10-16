Учитывая, что американские санкции на поставки дизельного топлива из России сняты, препятствий для отправки энергоресурса нет.
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