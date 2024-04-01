Вывоз детей, извращения, борьба с СВО: Вражеское НКО всё ещё работает в России. Это как?

Наталия

А потом родители, или прозевавшие увлечения своего чада, или сами, не избавившиеся от веры в сказочную жизнь там, в некогда культурной Европе, или в США, с ужасом обнаруживают, что их чадо уже совсем чужое, потеряно для них, и готово на все ради жизни в этой западной "сказке".