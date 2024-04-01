Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 742 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Унижать ни кого не надо, надо ГНАТЬ В ТРИ ШЕЙ. Мужья приехали батрачить, ладно, они то может где то и пригодятся, хот...«Не унижайте нас»...
  • Владимир Елкин
    А никто их всех и не дрючит! У нас работает множество таджиков, знающих русский язык и прекрасно вкладывающих свой тр...ФСБ предотвратили...
  • Геннадий
    ...и что не понравилось? ...рожи нелегалов?ФСБ предотвратили...

Вывоз детей, извращения, борьба с СВО: Вражеское НКО всё ещё работает в России. Это как?

Вывоз детей, извращения, борьба с СВО: Вражеское НКО всё ещё работает в России. Это как?

Крупнейшая в мире НКО в сфере образования продолжает работать в России — и все бы ничего, но компания пропагандирует ЛГБТ* и активно "вдохновляет" наше молодое поколение на эмиграцию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
А потом родители, или  прозевавшие увлечения своего чада, или сами, не избавившиеся от веры в сказочную жизнь там, в некогда культурной Европе, или в США,  с ужасом обнаруживают, что их чадо уже совсем чужое, потеряно для них,  и готово на все ради жизни в этой западной &quot;сказке&quot;.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх