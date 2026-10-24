АНАТОЛИЙ КОШКИН Не выполняя решения союзников периода войны, Япония нарушает положения Устава ООН Недавно один из читателей ФСК обратился с просьбой подробнее разъяснить недовольство японского премьер-министра Санаэ Такаити по поводу сохранения в Уставе ООН определения Японии как «вражеского государства», а также претензий Токио на место постоянного члена Совета Безопасности ООН.
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