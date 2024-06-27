AP: Польша готовится к противостоянию с Россией при помощи «Каникул с армией»

АндрейБорков

Польша это 7-8 тактических ЯБЗ и все, от слова СОВСЕМ. То есть пушной зверек под названием ПИЗ...Ц , прошу прощения ПИСЕЦ, придет всем от 18 до 35 включительно и "Каникулам с Армией" и Армии без Каникул". С поляками нам делить не чего, забирать нам у поляков тоже не чего, на территории Польши нет ни чего, что бы России было охрененно нужно. Не нужного в Польше как у собаки блох, основное и совсем не нужное это поляки! Про нападение на Польшу даже покойный В.В. Жириновский не говорил, Царствие ему Небесное и Светлая ему Память. А вот польские пшеки про Россию говорят постоянно, а еще большего они от России хотят, по этому лучше всего будет, если Польша дернется на Россию, мочить всех поляков, в плен не брать ни кого, а на территории Польши организовать безжизненное пространство, что бы даже крысы с тараканами там лет 300 не поселились.