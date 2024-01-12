Волонтерский отряд ´ДАНКО´ ГУО ´Средняя школа 10 г. Бобруйска´ вместе с лучшими волонтерами страны прошли три конкурсных этап...

Волонтерский отряд ´ДАНКО´ ГУО ´Средняя школа 10 г. Бобруйска´ вместе с лучшими волонтерами страны прошли три конкурсных этапа: городской, областной и наконец республиканский за звание ´Волонтер года 2023´Отряд ´ДАНКО´ продемонстрировал свой опыт и вклад в развитие молодежного волонтерского движения в номинации ´Лучший волонтерский отряд´.