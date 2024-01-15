Нашелся выигравший миллиард рублей в лотерее житель Тюмени

«Столото»: выигравший миллиард рублей житель Тюмени обратился за выигрышемЖитель Тюмени, который выиграл один миллиард рублей в новогоднем розыгрыше, обратился за выигрышем, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Столото».