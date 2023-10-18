В отношении пива и сидра предложили разрешить ценовое регулирование

Комитет Государственной Думы по экономической политике направил на имя председателя Правительства РФ Михаила Мишустина обращение, в котором призвал ввести внутригосударственное ценовое регулирование в отношении в отношении пива, пивным напитков, сидра, пуаре и медовухи.
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