В отношении пива и сидра предложили разрешить ценовое регулирование

Комитет Государственной Думы по экономической политике направил на имя председателя Правительства РФ Михаила Мишустина обращение, в котором призвал ввести внутригосударственное ценовое регулирование в отношении в отношении пива, пивным напитков, сидра, пуаре и медовухи.