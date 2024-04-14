Глава ВЦИОМ рассказал о причинах снижения количества желающих уехать за рубеж россиян

Исторический минимум желающих уехать на ПМЖ за рубеж россиян объясняется удовлетворенностью уровнем и качеством жизни жителей страны, заявил в интервью «Известиям» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
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