ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 868 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Иран имеет право на ответ.Израиль преступная страна!Востоковед допуст...
  • Eduard
    Иран ещё ответит!Востоковед допуст...
  • Eduard
    Конечно,престарелого дурака Байдена хотят опять народу подсунуть!Трамп назвал угол...

Глава ВЦИОМ рассказал о причинах снижения количества желающих уехать за рубеж россиян

Глава ВЦИОМ рассказал о причинах снижения количества желающих уехать за рубеж россиян

Исторический минимум желающих уехать на ПМЖ за рубеж россиян объясняется удовлетворенностью уровнем и качеством жизни жителей страны, заявил в интервью «Известиям» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
Зато ЗА его плешивость аж 87% &quot;проголосовало&quot;)))
Ответить
17 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Открой личико, Гюльчатай!.. Мы и за тебя проголосуем... (Центр по связи с народом, КГБ Белоруссии).
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх