Гвардиола назвал лучшего опорного полузащитника в современном футболе

Главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу спросили на послематчевой пресс-конференции о травме полузащитника команды Родри, которую онГлавного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу спросили на послематчевой пресс-конференции о травме полузащитника команды Родри, которую он получил в игре с «Арсеналом» (2:2).
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