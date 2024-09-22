Гвардиола назвал лучшего опорного полузащитника в современном футболе

Главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу спросили на послематчевой пресс-конференции о травме полузащитника команды Родри, которую онГлавного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу спросили на послематчевой пресс-конференции о травме полузащитника команды Родри, которую он получил в игре с «Арсеналом» (2:2).