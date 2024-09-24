Суд в Омске арестовал школьников, которые подожгли вертолет

Им грозит до 20 лет колонииЦентральный районный суд Омска арестовал двух шестнадцатилетних подростков, которые подожгли вертолет на одной из площадок в области, сообщила пресс-служба судебной системы Омской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии