Минобороны показало кадры освобождения Горналя в Курской области. Видео

Министерство обороны Российской Федерации представило видеокадры, запечатлевшие освобождение села Горналь в Курской области, последнего населенного пункта региона, находившегося под контролем украинских войск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии