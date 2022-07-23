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Незважаючи на ларингіт і м'язові болі, Джо Байден іде на виправлення

Джо Байден у п'ятницю взяв участь у нараді зі своїми економічними радниками у віртуальному форматі, Білий дім, 22 липня 2022 року   Незважаючи на ларингіт і м'язові болі, Джо Байден іде на поправку За словами лікаря президента, у якого в четвер діагностували COVID-19, стан Байдена продовжує покращуватися Симптоми COVID-19 у президента Джо Байдена продовжують зникати, […] Сообщение Незважаючи на ларингіт і м'язові болі, Джо Байден іде на виправлення появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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