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Куда мы идём? Вспомним опыт Золотой Орды: без православия русские просто не выживут

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Комментарии
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Андрей Тимохин
Поразительно! Клянёт западную цивилизацию и её Закат. И почему-то пытается &quot;прогнать&quot; туфту времён про СССР и притягивает за уши историю про ордынские мифы. Всё в кучу невежество или обычная безграмотность.🤔
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