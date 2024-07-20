Куда мы идём? Вспомним опыт Золотой Орды: без православия русские просто не выживут

«Были времена, когда долгом Патриарха было говорить горькие слова в лицо правителя. Теперь, кажется, приходят времена, когда ещё более горькие слова надо говорить в лицо своему народу» (Патриарх Алексий II) В интервью Т.
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