Рядовой Стыркин под обстрелом обеспечил устойчивую связь подразделениям

Радиотелефонист рядовой Сергей Стыркин под обстрелом обеспечил бесперебойную связь между подразделениями ВС России в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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