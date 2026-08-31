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ИА Регнум

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Рядовой Стыркин под обстрелом обеспечил устойчивую связь подразделениям

Рядовой Стыркин под обстрелом обеспечил устойчивую связь подразделениям

Радиотелефонист рядовой Сергей Стыркин под обстрелом обеспечил бесперебойную связь между подразделениями ВС России в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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