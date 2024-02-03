Какой сегодня День: 4 февраля

Сегодня, 4 февраля, отмечаетсяВсемирный день борьбы против рака Этот день был учреждён чтобы привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме и напомнить о том, насколько опасны сейчас онкологические заболевания.
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