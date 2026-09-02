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Убедила мир, что он скверно пахнет: история девушки, придумавшей антиперспирант

Убедила мир, что он скверно пахнет: история девушки, придумавшей антиперспирант

Антиперспиранты стали популярны в Штатах в начале XX века благодаря жаркому лету и агрессивной рекламе, направленной на женщин и использовавшей их самые потаенные страхи и сомнения.

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