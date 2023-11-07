Как выглядит самый женственный джемпер зимы 2024

Как выглядит самый женственный джемпер зимы 2024В 2023-м году в моду активно возвращалась женственность – в трендах были юбки-баллоны будто прямо из 50-х, низкие каблуки, накладные цветы или приталенные жакеты и пальто.
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