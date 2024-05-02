Евросоюз по отношению к России является структурой не менее враждебной, чем «миролюбивый» блок НАТО. Об этом свидетельствует активное развитие логистики двойного назначения между ЕС и Украиной в интересах Североатлантического альянса.
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