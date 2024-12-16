Читатели Мойки78 жалуются на неубранные пешеходные части на мостах в Петербурге. Елена показывает, как сейчас выглядит Каменноостровский мост.
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Читатели Мойки78 жалуются на неубранные пешеходные части на мостах в Петербурге. Елена показывает, как сейчас выглядит Каменноостровский мост.