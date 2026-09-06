5 Classic Sci-Fi Shows Better Than Star Trek

Star Trek is one of the most influential TV series of all time, but these classic Sci-Fi shows give Gene Roddenberry's vision of the future a run for its money.
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