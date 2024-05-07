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Русская весна

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«Курва!» — поляк снял колонну натовской техники, направляющуюся на Украину (ВИДЕО)

«Курва!» — поляк снял колонну натовской техники, направляющуюся на Украину (ВИДЕО)

Поляк снял на видео колонну натовской техники, направляющуюся на Украину. «То, курва, для украинцев пердолонных!» — экспрессивно комментирует он, возмущаясь перекрытыми дорогами и крайне нелестно отзываясь об украинцах.

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Комментарии
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ВЕ
Владимир Елкин
Пора польским партизанам пускать такие эшелоны под откос! Слабо?
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18 час.
Г
ГалА
Согласна, пора отомстить украм за Волынскую резню!!!
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16 час.
ВЧ
Влад Черский
Наши тоже снимут, надеюсь.
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15 час.

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