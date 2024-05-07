«Курва!» — поляк снял колонну натовской техники, направляющуюся на Украину (ВИДЕО)

Поляк снял на видео колонну натовской техники, направляющуюся на Украину. «То, курва, для украинцев пердолонных!» — экспрессивно комментирует он, возмущаясь перекрытыми дорогами и крайне нелестно отзываясь об украинцах.
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