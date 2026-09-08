Петербургский альпинист Альберт Изотов погиб при сходе лавины в КБР

РИА Новости/Дмитрий Макеев В Кабардино-Балкарии при сходе лавины погиб легендарный альпинист из Санкт-Петербурга Альберт Изотов.
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