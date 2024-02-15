Политнавигатор Якобы российский поисковик «Яндекс» запретил рекламу концерта донбасского рэпера Акима Апачева «Русская весна начинается здесь», намеченного на 1 марта в московском ДК Горбунова.
Яндекс вышел на тропу войны с Русской весной
Комментарии
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Александр Салтановский
А вот принципиально не пользуюсь от Гавняндекса ничем, не страдаю от этого абсолютно!
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3 час.
вд
валерий двойнишников
Видать своих забот хватает.
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3 час.
Алексей Горшков
А чего удивляться-то? Там же Кудрин рулит!
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5 мин.
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