Средняя цена дизельного топлива в США впервые превысила $6 за галлон

Еще год назад средняя стоимость одного галлона дизеля составляла примерно 3,70 доллара. За этот период цена выросла приблизительно на 2,30 доллара, что отражает значительный скачок на фоне сохраняющейся геополитической напряжённости.
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