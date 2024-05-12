FIA отклонила протест Ferrari на результаты гонки WEC в Спа

FIA отклонила протест Ferrari на результаты гонки WEC в СпаFerrari AF Corse Команда Ferrari AF Corse подала протест против решения стюардов о возобновлении гонки WEC в Спа после первоначального завершения, сообщает британский Autosport.
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