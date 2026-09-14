Rocket Lab вступила в спор с NASA из-за контракта на марсианский орбитальный аппарат, отданного Blue Origin

Художественное изображение аппарата Mars Telecommunications Network (MTN) / © Rocket Lab В начале сентября NASA выбрало для этой работы компанию Blue Origin, заключив с космической компанией Джеффа Безоса контракт стоимостью 700 миллионов долларов.
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