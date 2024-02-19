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Президент Литвы признал, что механизм санкций против России действует неэффективно

Президент Литвы признал, что механизм санкций против России действует неэффективно

Санкционные меры, применяемые Евросоюзом против России, действуют неэффективно. Такой оценкой с журналистами поделился президент Литвы Гитанас Науседа, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило агентство BNS.

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