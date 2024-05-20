Среди иранских военных обнаружен двойник Зеленского

Человек, очень похожий на президента Украины Владимира Зеленского, был замечен среди иранских спецназовцев, которых отправили на поиски вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпевшего крушение на северо-западе страны.
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