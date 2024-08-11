Гладков напомнил о взрывоопасных «колокольчиках» в Шебекино

Белгородской губернатор Вячеслав Гладков напомнил о неразорвавшихся суббоеприпасах в Шебекино. После обстрелов со стороны украинских националистов в городе остаются так называемые «колокольчики», которые внешне могут не казаться опасными.
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