Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Гладков напомнил о взрывоопасных «колокольчиках» в Шебекино

Гладков напомнил о взрывоопасных «колокольчиках» в Шебекино

Белгородской губернатор Вячеслав Гладков напомнил о неразорвавшихся суббоеприпасах в Шебекино. После обстрелов со стороны украинских националистов в городе остаются так называемые «колокольчики», которые внешне могут не казаться опасными.

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